Armenische Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl

Die Partei des armenischen Regierungschefs Nikol Paschinjan hat die vorgezogene Parlamentswahl am Sonntag überraschend klar gewonnen. Sie kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf 54,6 Prozent, teilte die Wahlleitung am Montag in der Früh in der Hauptstadt Eriwan mit. Paschinjan hatte sich schon zuvor zum Sieger erklärt. Sein Herausforderer, Ex-Präsident Robert Kotscharjan, zog die Ergebnisse in Zweifel. Sein Block Armenien erhielt demnach 20,7 Prozent.