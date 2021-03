Regierungschef Paschinjan zu Neuwahlen bereit

In Jerewan gingen am Montag auch Tausende Regierungsgegner auf die Straße, um Paschinjans Rücktritt zu fordern. Die Gruppe, die am Vormittag in ein Regierungsgebäude eingedrungen war, verließ dieses nach einer kurzen Protestaktion ohne Zwischenfälle wieder, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Polizei habe nicht eingegriffen. Für den Abend waren in Jerewan Kundgebungen beider Seiten angekündigt.