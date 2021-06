Wolff sauer auf Rosberg: „Ein paar sind verwirrt!“

Bei den beiden Mercedes-Piloten wurden vor dem Rennwochenende in Frankreich das Chassis getauscht: Lewis Hamilton bekam jenes von Valtteri Bottas und vice versa. „Lewis war wohl der Meinung, dass er in Monaco ein Problem mit dem Chassis hatte. Deshalb glaube ich, dass der Tausch auf seinen Wunsch hin verfolgte“, so Rosberg bei Sky. Worte, die Mercedes-Teamchef Toto Wolff verärgerten: „Da sind ein paar verwirrt!“