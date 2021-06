Statt einem Espresso in den Salzburger Dom

Schon die bloße Ankündigung, für den Besuch des Salzburger Doms demnächst fünf Euro Eintritt zu verlangen, hat verhärtete Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern zur Folge. Während sich in der „Krone“-Umfrage eine satte Mehrheit von 75 Prozent gegen die Pläne ausspricht, reagierten die Touristen vor Ort am Samstag noch relativ entspannt und verständnisvoll. „Man muss fast überall zahlen, um solche Kulturschätze zu erhalten, also warum nicht auch in Salzburg. Ich würde für den Wiener Stephansdom ebenfalls Eintritt verlangen“, sagt Herbert Platzer, der aus aus Niederösterreich zu Besuch ist.