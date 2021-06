Schwer verletzt nach Paragleitabsturz in Lienz

Am Samstag gegen 11.15 Uhr kam es erneut zu einem folgenschweren Paragleitabsturz. Ein 65-Jähriger befand sich am Hochstein auf der Höhe Sternalm und wollte eigentlich auf dem Paragleiterlandeplatz in Lienz landen. Doch schon kurz nach dem Start stürzte der Mann ca. fünf bis sechs Meter in die Tiefe. Die Ursache ist noch völlig unklar. Der Österreicher konnte noch selbstständig zur Bergstation des Sesselliftes bei der Sternalm gehen und wurde anschließend mit dem Lift ins Tal gebracht. Wie sich dann aber herausstellte, hatte der Mann schwere Verletzungen und musste schließlich mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Klagenfurt gebracht werden.