Assange erhielt in Haft Besuch von seiner Familie

Wikileaks-Gründer Julian Assange hat im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh zum ersten Mal seit acht Monaten Besuch von seiner Verlobten und seinen beiden kleinen Söhnen erhalten. Die 38-jährige Stella Morris sagte nach dem Besuch am Samstag, Assanges Situation sei „vollkommen unerträglich und grotesk“. „Es kann so nicht weitergehen“, sagte Morris. Assange quäle sich, die Haft treibe ihn in eine „tiefe Depression und in Verzweiflung“.