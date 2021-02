Auch Biden-Regierung fordert Auslieferung Assanges

Ein Strafgericht in London hatte einen Auslieferungsantrag Anfang Jänner unter Verweis auf den psychischen Gesundheitszustand und die Haftbedingungen, die Assange in den USA erwarten würden, abgewiesen. Es sei damit zu rechnen, dass er sich in Isolationshaft das Leben nehmen werde. Zugleich wurde eine Freilassung auf Kaution abgelehnt: Assange könne im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, in dem er seit rund eineinhalb Jahren sitzt, gut behandelt werden. Außerdem bestehe die Gefahr, dass Assange wie in der Vergangenheit versuche zu fliehen, begründete die zuständige Richterin.