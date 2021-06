Molto Luce baut aus, um noch schneller zu sein

Individuelle Lösungen für Handelsfirmen wie Rewe, XXXLutz oder NKD, Arztpraxen, Hotels, Gastronomiebetriebe, dazu Büros - Molto Luce hat sich nicht nur in Österreich, Deutschland und der Schweiz einen Namen gemacht, sondern auch in Skandinavien und Italien. „Der Exportmarkt ist die Zukunft“, sagt Fritz Eiber. Vor 19 Jahren hatte der heute 62-Jährige entschieden, sich vom Händler zum Produzenten weiterzuentwickeln. Ein Weg, der immer weiter vertieft wird: Im Herbst wird in Weißkirchen eine eigene Pulverbeschichtung in Betrieb genommen, derzeit läuft der Bau einer neuen Halle. „Wir sind so unabhängiger und schneller“, sagt Eiber.