Ein Musical-Abend voll praller Lebensfreude

Das zeigte sich bei der Eröffnung mit der Musicalhighlight-Show „All We Have Is Now“. An sich nicht besonders originell und auch gar nicht der Stil von Musicalchef Matthias Davids, ein „Best Of“ der Musicalwelt zu bringen. Doch die Show schlug mit dem ersten Ton beim Publikum ein, dem für die nächsten eineinhalb Stunden das selige Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht zu wischen war. Unter der musikalischen Leitung von Tom Bitterlich zeigte das Linzer Ensemble, was es drauf hat: Solo-Hits wie Karsten Kenzels raues „Memphis Lives In Me“ überzeugten genauso wie die fetzigen Ensemble-Nummern zwischen „König der Löwen“ und „Priscilla“. Stimmlich voll auf der Höhe und mit viel Charme und Power schenkten die Darsteller um Bühnenkunst-Preisträgerin Daniela Dett den Gästen einen Abend voller Lebensfreude.