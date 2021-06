Fragen an einen selbst

Wer sich mit der Vergangenheit beschäftigt, landet zwangsläufig in der Gegenwart. Das führt zu Fragen, wie man sich auch selbst in der heutigen Zeit politisch oder geschäftlich verhält: Wann wird Stellung bezogen, wann bloß auf den eigenen Vorteil geachtet, wer bleibt in Deckung, wer ist mutig oder wer verhält sich daneben?