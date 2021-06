Wenige Junge gehen impfen

Die jungen Salzburger infizieren sich trotz niedriger Inzidenz noch immer am öftesten mit Corona. Das Land will gegensteuern und für möglichst viele junge Menschen ab zwölf Jahren eine Covid-Immunisierung. Impfstoff und Ressourcen sind genug verfügbar. So sei man mit der Abarbeitung der Impf-Termine jener, die sich bis Ende Mai angemeldet haben, fast fertig. Es hapert nur an einem: der Impfbereitschaft der jungen Erwachsenen. So sind in der Gruppe der zwölf- bis 15-Jährigen nur sieben Prozent bereit für den Stich – bei den 15- bis 20-Jährigen will sich ein Drittel immunisieren lassen. Die Bereitschaft zum Serum steigt mit dem Alter – so liegt die Rate bei den Über-80-Jährigen bei 80 Prozent.