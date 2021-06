Klagenfurt hat die sauberste Luft Österreichs

Was Luftgüte betrifft, werden in der Stadt seit vielen Jahren aktive Verbesserungsmaßnahmen gesetzt. Zahlreiche Initiativen, auch EU-Projekte hatten das Ziel, die Luftgüte in Klagenfurt zu optimieren. Auch der Ausbau der Fernwärme hat mit Sicherheit zur Verbesserung der Luftqualität beigetragen, so Experten.