Raffl fehlt für Bullen nur mehr der Medizincheck

Der Coup von Eishockey-Meister Salzburg mit Michi Raffl wird immer konkreter! Der Villacher steht ja am Wunschzettel ganz oben – in den nächsten Tagen soll in der Mozartstadt der erforderliche Medizincheck steigen. Der Stürmer wurde in den letzten drei Jahren bei Lausanne immer wieder von schweren Verletzungen heimgesucht – heuer machte der 36-Jährige nur 26 Spiele, fehlte im Finale wegen einer Bauchmuskelverletzung. Der Deal mit Trainer Manny Viveiros befindet sich bereits auf der Zielgeraden – da geht es nur mehr um Kleinigkeiten.