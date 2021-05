Bezirk Zwettl: Wirtefamilie vor Aus, FP half

In Bedrängnis mit den Zahlungen kam das Café Puls der Familie Weissmann in Franzen im Bezirk Zwettl. Nachdem es auch Ärger mit der Gemeinde gab, bot VP-Bürgermeister Günther Kröpfl an, auf die Außenstände zu verzichten. Dafür sollte der Pachtvertrag einvernehmlich in wenigen Tagen gelöst werden. Jetzt gibt es Unterstützung der Landes-FP und Kritik am Ortschef der Gemeinde Pölla.