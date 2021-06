Weiter deutlich unter 200 Neuinfektionen

Am Donnerstag (Stand: 9.30 Uhr) sind 179 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden - in der vergangenen Woche waren es 283 gewesen. Drei weitere Todesopfer sind zu beklagen. Die Entspannung in den Spitälern hält zudem an: Sieben Patienten konnten seit gestern die Normalstationen verlassen, fünf schwer Erkrankte eine Intensivstation.