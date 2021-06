Wanderer mussten zweimal gerettet werden

Gleich zwei Mal haben zwei Wanderer aus Oberösterreich am Mittwoch im Bereich des Schafbergs eine aufwendige Such- und Bergeaktion ausgelöst, weil sie sich bei ihrer Tour verstiegen haben. Beim Aufstieg über die „Himmelspforte“ kamen die beiden Männer im Alter von 20 und 21 Jahren vom regulären Weg ab und folgten einem Steig, der sie in immer unwegsameres Gelände führte, bis sie weder vor noch zurück konnten, berichtete die Polizei.