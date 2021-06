„Panik, dass geimpften Angehörigen etwas passiert“

Was also tun, wenn jemand in der Familie oder im Freundeskreis abrutscht? „Es hat wenig Sinn, mit Informationen zu kommen“, sagt Schiesser. Stattdessen rät sie, auf die persönliche Ebene zu gehen, und zu fragen, wie man einen Kompromiss finden kann, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Aber: „Das heißt nicht, dass ich so tue, als würde ich das gut finden!“ Denn Verschwörungstheorien müssten benannt und Grenzen gesetzt werden. „Es braucht Verständnis für die Person, aber nicht für Verschwörungsmythen“, sagt Schiesser. Diese seien gefährlich und zerstörerisch in einer Gesellschaft.