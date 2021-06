Auf „Zeltlager“ für Tokio

Lange hieß es zittern. Olympia zu verpassen kannte Lukas Hollaus schon von 2016. Trotz verpatzter Generalprobe in Yokohama (Jap) ist nun aber klar: Der Quotenplatz ist seit gestern fix! Der 34-Jährige ist nach Schützin Sylvia Steiner und Marathonläufer Peter Herzog der dritte Salzburger in Tokio. „Seit eineinhalb Wochen war ich mir sicher“, ist der in der Stadt wohnhafte Pinzgauer am Ziel seiner sportlichen Träume. Fünf Top Ten-Plätze im Weltcup sprechen für den seit 2007 aktiven Niedernsiller.