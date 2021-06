Über Eifersucht und die Ursachen einer Affäre

Noch immer sitzt es in vielen Köpfen, das Bild, dass heterosexuelle Männer mit der Sekretärin fremdgehen, während ihre Ehefrau traurig am Herd sitzt und weint. Dabei zeigt meine Forschung überraschend, dass Frauen fast genauso häufig eine Affäre neben ihrer Ehe haben wie Männer. Und auch Männer sind heimlich der Geliebte einer gebundenen Frau, genauso häufig wie Frauen die Geliebte von verheirateten Männern sind - nämlich sehr selten. Nur 0,5 Prozent der Befragten meiner Studie haben letzten Sommer eine neue Affäre begonnen. Zum Vergleich: Fünf Prozent haben sich nach dem ersten Lockdown scheiden lassen. Bevor Menschen zweigleisig fahren, beenden sie also eher die Beziehung. Treue ist nämlich nach wie vor für den Großteil der Menschen das Wichtigste in einer Paarbeziehung, und zwar unabhängig von Geschlecht und Alter. Frauen werden (sowohl als Geliebte wie auch als untreue Partnerin) nur stärker für Untreue verurteilt als Männer.