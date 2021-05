Nach Öffnungen: Neue Beziehungsenergie tanken

Dagegen wirken langjährige Beziehungen und Freundschaften oft langweilig, reizlos. Gegen die Faszination neuer Bekanntschaften kommen sie kaum an. Das ist allerdings nur zu Beginn so. Denn die Qualität langjähriger Beziehungen liegt in ihrer Tiefe und Tragfähigkeit. Dass es die engen, stabilen Bezugspersonen sind, die den Menschen wirklich wichtig sind, haben wir in der Pandemie gelernt. An dieser Einsicht werden auch die Sommerkapriolen nichts grundlegend verändern. Vielleicht müssen wir uns nur manchmal bewusst daran erinnern, wenn wir im Sommer endlich wieder neue Beziehungsenergie tanken.