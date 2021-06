4:2! Titelverteidiger Tampa meldet sich zurück

Die Tampa Bay Lightning hat im Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL den Ausgleich geschafft. Der Titelverteidiger gewann am Dienstag das Heimspiel gegen die New York Islanders mit 4:2 und stellte in der „best of seven“-Serie auf 1:1. Das dritte Spiel findet in der Nacht auf Freitag in New York statt.