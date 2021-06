„Klärung erleichtert in Kufstein einiges!“

Einen Mord begehen, um ins Gefängnis zu kommen? Dieses unfassbare Motiv soll einen Tiroler (29) am Montagabend dazu bewogen haben, einen Einheimischen (77) am Innufer in Kufstein in einen Hinterhalt zu locken und mit einem herkömmlichen Küchenmesser eiskalt zu ermorden. Bürgermeister Martin Krumschnabel zeigt sich für die Bevölkerung erleichtert, dass das Tötungsdelikt geklärt zu sein scheint.