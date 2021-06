Mückstein: 3-G-Regeln europaweit vereinheitlichen

Ab 1. Juli soll mittels QR-Code das Reisen innerhalb Europas einfacher und sicherer werden. Allerdings können die EU-Staaten die Einreiseregelungen selbst bestimmen - so könnten zum Beispiel Genesene in einem Land nur eine Impfung brauchen, in einem anderen jedoch zwei. „Froh“ zeigte sich der Gesundheitsminister unterdessen darüber, dass die EU das Covid-Zertifikat „schnell rechtlich und technisch umgesetzt hat“.