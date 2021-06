Wimbledon-Finali sollen vor vollem Haus steigen

Die Endspiele im Tennis-Mekka Wimbledon könnten vor vollen Rängen gespielt werden. Englands Regierung sagte trotz Corona-Pandemie am Montagabend für das Frauen- und Männerfinale des Grand-Slam-Turniers am 10. und 11. Juli ein volles Haus (14.979 Sitze am Centre Court) zu.