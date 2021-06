Große Ehre für steirischen Honorarkonsul

Rudi Roth wurde am Montag das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark verliehen - für seine über 25-jährige Tätigkeit als Honorarkonsul von Ungarn und den Aufbau der größten privaten Ölhandelsfirma Österreichs. Auch dabei war Walter Koleznik - denn die Auszeichnung fand genau am 14. Juni statt. Just an diesem Tage im Jahre 1975 wurden Roth im Tor und Koleznik mit dem GAK österreichischer Zweitligameister, was den Aufstieg in die Bundesliga bedeutete.