Kapfenberg: Auto entlarvt randalierende Einbrecher

Ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger, beide aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, stehen im Verdacht, Montagfrüh in ein Sportzentrum und in ein Vereinslokal in Deuchendorf (einem Ortsteil von Kapfenberg) eingebrochen zu haben. Ein am Tatort geparktes Fahrzeug führte die Beamten zu einem der Tatverdächtigen. Es entstand erheblicher Sachschaden.