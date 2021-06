Entzückende Fuchs-Sichtung am Wiener Stadtrand Kopieren

Entzückende Fuchs-Sichtung am Wiener Stadtrand: Am frühen Samstagabend spazierte eine Füchsin mit ihren Jungen über die Sofienalpenstraße in Penzing. Vorbildlich achtete sie dabei darauf, dass ihre Sprösslinge sicher auf der anderen Seite ankommen. Nur eines der kleinen Fuchs-Babys wollte nicht so richtig folgen …