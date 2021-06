„Mario + Rabbids“ treffen 2022 erneut aufeinander

In „Mario + Rabbids: Sparks of Hope“ treffen Ubisofts verrückte Karnickel und Nintendos berühmte Videospielhelden 2022 und somit fünf Jahre nach „Kingdom Battle“ erneut aufeinander. In dem rundenbasierten Taktik-Spiel für die Switch müssen sie es dieses Mal mit Cursa aufnehmen, einem bösartigen Wesen, das Planeten und dessen Bewohner ins Chaos stürzt. Erste Gameplay-Eindrücke gibt es im Trailer.