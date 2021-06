Quergestelltes Unfallauto auf Autobahn touchiert

Kurz vor Mitternacht überholte ein 38-jähriger Autofahrer auf der Rheintalautobahn in Richtung Tirol auf Höhe Koblach ein vor ihm fahrendes Auto. Als er wieder in die rechte Spur zurückwechselte, geriet der Wagen zu sehr nach rechts und touchierte die rechte Leitplanke. Daraufhin ließ sich das Auto überhaupt nicht mehr steuern, es wurde nach links über die Fahrbahn geschleudert und krachte in die Mittelleitschiene. Von dort wurde es auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo es unbeleuchtet und quergestellt liegenblieb.