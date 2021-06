Kellner verteidigt „seinen“ Fußballer mit Kopfstoß

Am Sonntag gegen 20.50 Uhr kam es in Seewalchen am Attersee in einem Gasthaus zu einer gegenseitigen Körperverletzung sowie zu einer gegenseitigen gefährlichen Drohung zwischen einem 58-jährigen Angestellten und einem 25-jährigen Gast. Auslöser dafür war, dass in der Gaststätte ein Fußballspiel ausgestrahlt wurde und der Gast eine abfällige Bemerkung über einen der Spieler gemacht habe. Dies hat den Angestellten so gestört, dass dieser ihm einen Kopfstoß verpasst habe. Der 25-Jährige hat daraufhin den 58-Jährigen attackiert und dabei leicht verletzt.