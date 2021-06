Jeder kann ein Lebensretter werden

Blutbedarf wird höher

Auch der für das Gesundheitswesen in Innsbruck zuständige Vize-BM Johannes Anzengruber ruft aus aktuellem Anlass zur Blutspende auf. „Durch die Lockerungen, die bevorstehende Reisezeit und die höheren Temperaturen befürchtet das Rote Kreuz einen Rückgang bei den lebenswichtigen Blutspenden“, mahnt er und erinnert an den erhöhten Bedarf auf Grund von aufgeschobenen Operationen. Die nächste Spendemöglichkeit in Innsbruck ist am 2. Juli (13 - 18 Uhr) im Haus der Wirtschaftskammer.