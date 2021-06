Grand Prix für „Auf dünnem Eis“ in Graz verliehen

Weitere Preise

Mit „Die Tage wie das Jahr“ konnte der Österreicher Othmar Schmiderer die Kamera Alpin Austria erringen, die Kamera Alpin in Gold ging an Pavol Barabas für „Everest - The Hard Way“ (Kategorie Alpinismus & Expeditionen), an „A Thousand Ways to Kiss the Ground“ von Henna Taylor (Kategorie Sport in Berg- & Naturräumen), an „Die Rückkehr der Wölfe“ von Thomas Horat (Natur & Umwelt) sowie an Johannes Hanos „Nordlichter - Leben am PolarkreisVon Ostgrönland nach Alaska“ (Menschen & Kulturen).