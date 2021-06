ÖVP warnt vor „Wahlrecht durch die Hintertür“

Die Debatte um die von der SPÖ angestoßenen möglichen Erleichterungen bei der Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft geht am Sonntag in die nächste Runde. Während die Grünen dem SPÖ-Vorschlag einiges abgewinnen können, sind sowohl der türkise Koalitionspartner als auch die FPÖ strikt dagegen. ÖVP-Klubobmann August Wöginger ortete in der Diskussion gar einen Versuch der Links-Parteien, „mittels Masseneinbürgerungen die politischen Mehrheitsverhältnisse im Land zu ändern“.