Stammzellen-Spende für Mutter dringend gesucht

Ihr Fall ist so akut, dass sie dringend eine Stammzellspende benötigt. Lucias Mutter und Geschwister leben in Gaissau in Vorarlberg. Sie kommen dafür nicht infrage. Leider ist der genetische Zwilling der Patientin noch nicht typisiert. Auch wenn die Chance minimal ist, rechtzeitig einen Spender zu finden, ein Funken Hoffnung bleibt.