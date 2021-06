Experten-Allianz will Touristenströme entschärfen

Der Sommer kommt richtig in Fahrt, die Ferien nahen und die Corona-Regeln sind gelockert - den steirischen Ausflugs-Hochburgen steht ein großer Ansturm bevor. Was für Touristiker an sich ein Grund zum Jubeln ist, bringt aber immer mehr Konflikte mit sich. Das weltweit zunehmende Problem „Overtourism“ (siehe Kasten rechts) ist längst in der Steiermark angekommen und hat inzwischen vielerorts untragbare Ausmaße angenommen.