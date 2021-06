Paragleiter-Sturzflug endete im Stubaital am Baum

Der 51-Jährige war am „Elfer“ in Neustift im Stubaital zu einem Trainings- bzw. Übungsflug gestartet. „Dabei flog er in Richtung Pinnistal. Aufgrund auftretender Thermikprobleme klappte sein Schirm gegen 15.30 Uhr plötzlich ein und der Mann stürzte aus einer Höhe von zirka 20 Metern in den Wald“, heißt es vonseiten der Polizei.