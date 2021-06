Hundekot: Übeltäter durch DNA-Tests überführen?

„Verursacherprinzip gerecht werden“

„Im Falle des Auffindens nicht beseitigter Exkremente von Hunden im Ortsbereich könnten diese Exkremente mit den Profilen in der DNA-Datenbank abgeglichen werden. Es wird bereits in vielen Städten und Regionen weltweit über derartige moderne Möglichkeiten nachgedacht, um dem Problem gemäß Verursacherprinzip zu Leibe zu rücken“, heißt es in der niederösterreichischen Bezirks- und Kurstadt. Mit der Resolution, die noch vor dem Sommer verabschiedet werden soll, wolle der Gemeinderat „Land und Bund zu neuen Wegen ermutigen, um dem Verursacherprinzip gerecht zu werden“.