Kollision beim Abbiegen: 2 Lenkerinnen verletzt

Heute gegen 12 Uhr war eine 53-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit ihrem Pkw auf der LB69 von Halbenrain kommend in Richtung Bad Radkersburg unterwegs. Zeitgleich lenkte eine 70-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk, ihr Fahrzeug in die entgegengesetzte Richtung. Bei Straßenkilometer 105 wollte die Seniorin zu einem Baumarkt abbiegen. In Folge kam es aus derzeit unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 53-Jährigen.