Queen pflanzte Rose zu Philips 100. Geburtstag

Der Präsident der Royal Horticultural Society Keith Weed sagte laut „Daily Mail“ im Gespräch mit der Queen: „Diese Rose wurde Herzog-von-Edinburgh-Rose genannt, um seinen Hundertsten zu ehren. Sie ist eine Erinnerung an all die wundervollen Dinge, die er im Laufe seines Lebens getan hat, damit jedem bewusst bleibt, wie viel er getan hat. Jede Rose ist eine Spende an den Living Legacy Fund, der mehr Kindern hilft. Die Blume an sich ist wunderschön und eine doppelte Blüte.“