Bärenschützklamm bleibt weiter gesperrt

Hoffnung macht das Projekt „Naturwelten Steiermark“ der steirischen Landesjägerschaft. Das Bildungszentrum mit Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen sowie einer Kletterwand des Alpenvereins wird am 26. Juni in Mixnitz eröffnet. Mit dem „Tor ins Almenland“ will man aus Eintagestouristen in der Klamm Mehrtagestouristen machen, die dann ein Ausflugsziel mehr ansteuern können.