Zikaden-„Attacke“ auf US-Präsident Biden

Der Zikaden-Invasion, die derzeit im Osten der USA für Aufsehen sorgt, kann nicht einmal der US-Präsident entkommen: Eines der Insekten landete am Mittwoch in der Hauptstadt Washington auf dem Hals von Joe Biden, bevor er am Militärstützpunkt Andrews in die Air Force One in Richtung Europa einsteigen wollte. „Passen Sie auf die Zikaden auf“, sagte Biden. „Ich habe gerade eine erwischt - sie hat gerade mich erwischt.“