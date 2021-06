Gemeinden fehlt „Marmelade“ im Ortszentrum

Vöcklabruck denkt anders: „Wir starten das Projekt ,Kleinstadtbiotop‘, das Leerstand im Zentrum verringern wird“, ist Bürgermeisterin Elisabeth Kölblinger zuversichtlich. Sie will Gründer und Handel in die Altstadt bringen. Unter dem Motto „Rund um Vöcklabruck“ arbeiten weitere fünf Gemeinden mit der Bezirkshauptstadt zusammen. Hier wird aber größer gedacht, denn es geht um Raumentwicklung in der Region.