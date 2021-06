Die Steiermark ist echt lei(n)wand!

Ein spannende Idee hatte Regisseur Jürgen Klaubetz, gebürtig aus Bruck an der Mur, für sein Spielfilmdebüt „Die Farbe des Chamäleons“: Nach dem Tod seines besten Freundes beginnt Paul fremden Menschen ihre Taschen zu stehlen. Über den Inhalt versucht er nicht nur herauszufinden, was die Bestohlenen glücklich macht, sondern will auch sein eigenes Unglück vergessen. Als er beginnt sich in die Leben der Menschen einzuschleichen, beginnt auch seines sich zu verändern.