Kickl feierte Triumph mit ungewohnt sanften Worten

Da beim obersten blauen Strategen weder ein Auftritt noch eine Aussage zufällig passiert, war auch die sanfte Seite ganz bewusst gewählt. Einerseits wohl um ein wenig für Überraschung zu sorgen, andererseits als Zeichen an die internen Kritiker. Denn das einstimmige Ergebnis für Kickl sieht harmonischer aus, als es tatsächlich war. So verließ etwa FP-Oberösterreich-Chef Manfred Haimbuchner, der keinen Hehl daraus gemacht hatte, dass er gegen den sonst so rabiaten Rhetoriker ist, die Sitzung vor der Abstimmung.