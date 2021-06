Kein ÖVP-Kandidat gegen Van der Bellen

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer übte in der „Pressestunde“ zwar keine Kritik an Kanzler Sebastian Kurz, wohl aber an dessen Umfeld und den andauernden Justiz-Attacken seiner Partei. Zudem schlug er als einer der ersten ÖVP-Machthaber offen vor, 2022 Alexander Van der Bellen zu unterstützen.