Argentinien nimmt an Copa America teil

Trotz massiver Kritik an der Verlegung der Copa America ins Virusvariantengebiet Brasilien hat die argentinische Nationalmannschaft ihre Teilnahme an dem südamerikanischen Kontinentalturnier zugesagt. „Die Nationalmannschaft bestätigt ihre Teilnahme an der Copa America 2021, was ihren Sportsgeist widerspiegelt“, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung des argentinischen Fußballverbands (AFA). Lionel Messi und Co. sind einer der Titelfavoriten beim Kontinentalturnier.