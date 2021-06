Für wen wird geplanter Wohnblock in Pradl gebaut?

Wer zieht in diese unzähligen leistbaren Wohnungen ein? Ist die Wohnungsvergaberichtlinie noch zeitgerecht? Fragen über Fragen! „Hinzu kommen noch hochgepriesene Wohnprojekte wie jenes am Campagne-Areal, welches massiv verdichtet ist und so zu einer Ghettobildung führt, wo jeder dem anderen auf den Teller schauen kann“, zeigen Lassenberger und Federspiel auf. Grüne Lebensräume seien in Innsbruck inzwischen Mangelware.