Statt Erholungsraum Wohnanlage: Grüne dafür!

Bevölkerung wird nicht mehr miteingebunden

Es gibt also viele Unsicherheiten für die Anrainer in Pradl-Süd, die Innsbrucker Bevölkerung und auch für die Umwelt. Die Bürger wurden in die Beratungen übrigens wie so oft nicht einbezogen. Grüne Politik hat – früher einmal – anders ausgesehen. Doch es ist wie so oft im politischen Leben: Der Standort bestimmt den Standpunkt.