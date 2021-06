„Niederträchtig“: Feuer an Synagoge in Ulm gelegt

An der Synagoge in der deutschen Stadt Ulm ist am Samstag Feuer gelegt worden. Ein Unbekannter leerte laut einer Zeugenaussage am Morgen eine Flüssigkeit aus einer Flasche auf den Boden vor dem Gebäude und zündete sie an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Anschließend flüchtete er. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach von einem „niederträchtigen Anschlag“. Der Staatsschutz ermittelt.