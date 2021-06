Italiens Discos wollen trotz Verbot wieder öffnen

„Am 21. Juni wird die nächtliche Ausgangssperre ab 23 Uhr Italien-weit abgeschafft. Wenn uns die Regierung bis dahin nicht grünes Licht für den Neustart gibt, werden wir alle am 1. Juli wieder öffnen“, sagte Maurizio Pasca, Präsident des Verbands der Tanzlokal-Betreiber (SILB). 30 Prozent der Diskotheken in Italien hätten bereits endgültig schließen müssen, weiteren 30 Prozent drohe die Pleite, „wenn wir nicht sofort wieder starten“, betonte Pasca und beklagte die Konkurrenz von Bars und Strandanlagen, in denen ohne Genehmigung bereits getanzt werde.